No ano em que comemora suas seis décadas, FEA incentiva jovens músicos

O maestro Leandro Oliveira comanda ensaio da Orquestra Inhotim na Sala Sergio Magnani, na Fundação de Educação Artística (foto: Luiz Castro/FEA/Divulgação )



A Fundação de Educação Artística (FEA), que está comemorando seus 60 anos em 2023, estabeleceu parceria com a Orquestra de Cordas Inhotim para incentivar a produção e divulgação da música de concerto em Minas Gerais. O grupo ensaia às segundas-feiras à tarde na Sala Sergio Magnani, da FEA. Os jovens instrumentistas vêm interpretando repertório selecionado pelo maestro Leandro Oliveira.





Depois de 20 anos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), Oliveira montou programa com música da segunda metade do século 20, com 90% dos compositores vivos, incluindo jovens brasileiros que atualmente residem no exterior, como Marcos Balter (EUA) e Michelle Agnes (França), e autores inéditos no Brasil, como a premiada Caroline Shaw e Julius Eastman.

Entre os jovens da Orquestra de Inhotim, 40% são mulheres. Vinte e cinco integrantes do grupo obtiveram bolsas; quatro deles se formaram na Escola de Música de Inhotim, em Brumadinho. A temporada de apresentações começa em julho e seguirá pelo segundo semestre.





Quatro concertos serão realizados na Sala Sergio Magnani. Todos eles precedidos de palestras sobre o repertório ministradas pelo maestro Leandro Oliveira, doutor em música e com experiência de 15 anos nas conferências que antecederam apresentações da Osesp. Com isso, a FEA e a Orquestra Inhotim contribuem para a divulgação de repertórios pouco conhecidos, sempre com o caráter didático que marca as duas instituições.

NO TELÃO

EMOÇÃO EM FAMÍLIA

“Nós, a gente”, show que abre o Festival Sensacional, nesta sexta-feira (23/6), promete emocionar a plateia com Gilberto Gil e família cantando sucessos marcantes da trajetória do baiano. Além disso, o cenário criado pela SuperUber promete arrancar suspiros com projeções de imagens de momentos íntimos do passado e presente do cantor, seus parceiros e familiares, selecionadas nos arquivos do Gil e no acervo pessoal da família, inclusive do celular de Flora Gil, mulher dele.





“São vídeos inéditos selecionados a dedo para completar esse show de talento e afeto”, diz Liana Brazil, diretora criativa da SuperUber. As cenas são complementadas por animações com padrões africanos, paisagens e animações minimalistas.





Gil estará acompanhado por Bem Gil (vocal, guitarra e baixo), José Gil (vocal e bateria), João Gil (vocal, guitarra e baixo), Pedro, Lucas e Gabriel Gil (percussão), Bento Gil (percussão e violão), Francisco Gil (vocal e violão), Flor Gil (vocal e teclado), Mariá Pinkusfeld (vocal), Preta Gil (vocal) e Nara Gil (vocal).

INHOTIM

ORA, BOLAS!

Yayoi Kusama, a artista japonesa obcecada por bolas e pontos, ganha galeria permanente em Inhotim em 15 de julho, que abrigará as obras “I’m here, but nothing” (2000) e “Aftermath of obliteration of eternity” (2009). O projeto do espaço é assinado pelos arquitetos Fernando Maculan (MACh) e Maria Paz (Rizoma). A área de 1,4 mil metros quadrados fica perto da Galeria Cosmococa e do Jardim Veredas. Já o projeto paisagístico foi criado pela equipe do jardim botânico do Inhotim.