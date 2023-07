Rita Lee é a grande homenageada em evento que marcará o Dia do Rock em BH

739

Rita Lee vai fazer parte de festa roqueira na capital mineira (foto: Zé Paulo Cardeal/divulgação)







O Dia Mundial do Rock será lembrado em Belo Horizonte, em 8 de julho, próximo sábado, com festa das 11h às 22h no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Estão confirmadas as participações da Orquestra Mineira de Rock, Atom Pink Floyd, Lurex Queen Tributo, Putz Grilla, Lost! Coldplay Cover e Banda Cianna, além do DJ Cateb.

IMERSÃO

O SOM DA MONTANHA

Uma joia de Minas Gerais, o estúdio Sonastério está cravado nas montanhas de Nova Lima, onde artistas ficam em imersão para gravações de alta qualidade. No projeto “Sonastério ilumina”, grandes artistas fazem versões de seus próprios hits. O mais recente destacou a banda Pato Fu. As seis canções já estão disponíveis no YouTube e no streaming. Entre elas está “Perdendo os dentes”. “Foi a nossa primeira canção a ser trilha de novela das nove. Desde que entrou no setlist, nunca mais saiu. Muita gente se identifica com a letra, que define bem aquela sensação que temos quando acontece algo ruim e tudo de bom que havia antes some. Quando dispensamos argumentos e usamos pouca inteligência emocional nas discussões”, comenta Fernanda Takai.

FOTOGRAFIA

IMAGENS DO MESTRE

Depois de fazer sucesso no Rio de Janeiro e em Brasília, o CCBB-BH recebe, a partir de 12 de julho, a exposição “Walter Firmo: No verbo do silêncio a síntese do grito”, que apresenta o panorama da carreira de um dos mais importantes fotógrafos brasileiros. São cerca de 200 obras, entre imagens, objetos e vídeos, produzidas por Firmo de 1950 a 2021. Fotografias retratam e exaltam a população e a cultura negra de diversas regiões do país em ritos, festas populares e religiosas, além de cenas cotidianas. Também integram a mostra retratos de grandes nomes da música brasileira, como Cartola, Clementina de Jesus, Dona Yvone Lara e Pixinguinha.

DESIGN

MOSTRA AUTORAL

Vai até 9 de julho a 1ª Mostra de Design Autoral Casadorada, que reúne peças de design colecionáveis de artistas de várias partes do país. Destaque para o projeto Nordeste-se, que tem Daniela Falcão à frente. O evento contou ainda com minitalks de Murilo de Castro, Safe Art, Lu Pessoa de Queiroz e Daniela Falcão.