Modernos Eternos foi prorrogada por mais uma semana

(foto: Gustavo Xavier/divulgação)



Devido ao grande sucesso de mais uma edição, a Modernos Eternos, que está funcionando no Prédio Verde, na Praça da Liberdade, será prorrogada até 16 de julho. O público ganhou mais uma semana para visitar os ambientes da mostra, aproveitar a gastronomia do bar e do restaurante, assinados pelo chef Leonardo Paixão e, sobretudo, ficar admirado com o prédio, um dos mais bonitos do cartão-postal de BH.

MINEIRA NO MUNDIAL

A triatleta Andressa Miana embarcará domingo (9/7) com destino a Hamburgo, na Alemanha, onde disputará, no dia 14, o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint. Neste formato, as competidoras nadam 750 metros, pedalam 20km e, por fim, corrida de 5km. A vaga na competição mundial coroou o título brasileiro conquistado em 2022 na categoria 20-24, após circuito com três provas: foram dois bronzes e um ouro. Andressa, aluna do curso de odontologia da Estácio Juiz de Fora, é a única juiz-forana na competição e única brasileira na faixa etária, que contará com 59 participantes.

NO FOCO

MINAS É DESTAQUE

Cinquenta artistas de Minas Gerais apresentaram projetos ao Prêmio Foco, realizado pela ArtRio e apresentado pelo Instituto Cultural Vale. O estado foi o terceiro em número de inscrições, que totalizaram 606 projetos de 25 estados brasileiros. Serão selecionados seis artistas para receberem residências artísticas no Instituto Inclusartiz (Rio de Janeiro); JA.CA (Belo Horizonte); Chão Slz (São Luís); Residência São Jerônimo (Belém); Residência São João (São José do Vale do Rio Preto / RJ); e Irê – arte, praia e pesquisa (Salvador).

INDIVIDUAL

MOSTRA NA MAMA CADELA

Brígida Campbell marcou para 13 de julho a abertura da mostra individual "Ao lado de um pardal o dia dorme antes”, na Galeria de Arte Mama Cadela. Com curadoria de Bruno Vilela, a exposição traz uma série de pinturas, colagens, esculturas, desenhos e gravuras que buscam relacionar a natureza

e a cidade.

TIRA O PÉ DO CHÃO

SALVADOR É AQUI!

Paulo Verlings, idealizador e protagonista do espetáculo musical "Salvador, anoiteceu e é carnaval", se sente em casa com a estreia da montagem em Belo Horizonte. O ator carioca diz que "ama a culinária e a cena cultural de BH" e a sua história com a cidade já tem uns bons anos. Foi aqui, mais especificamente no Galpão Cine Horto, que ele e sua Cia Teatro Independente se apresentaram pela primeira vez em 2006. Desde então, coleciona amigos em Belo Horizonte, como os "meninos do Luna (Cia Luna Lunera") e o "pessoal do Galpão", como ele se refere a eles. O espetáculo ficará no CCBB BH até 31 de julho.





A trama acompanha o jovem músico e compositor Salvador, que foi abandonado pela noiva Constância no dia de seu casamento. Para contar essa história, a peça tem em sua trilha sonora sucessos da música brasileira interpretados ao vivo. No repertório estão “Nobre vagabundo” e “Canto da cidade”, de Daniela Mercury; “Haja amor”, de Luiz Caldas; “Várias queixas” e “Vem meu amor”, do Olodum, entre outras.