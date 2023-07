Xavier Vieira, presidente da APPA, é reeleito

739

Mauro Werkema, Pâmela Perdigão, Marisa Martins Simões Coelho, Xavier Vieira, Guilherme Domingos, Marcos Luz da Costa Carvalho, José Eduardo de Lima Pereira, André Vidigal Cavalcanti Lacerda e Agostinho Resende Neves, na sede da APPA (foto: APPA/Divulgação)







O atual presidente da APPA – Arte e Cultura, Xavier Vieira, foi reconduzido ao cargo para o quadriênio 2023-2027 em eleição realizada na terça-feira (4/7), na sede da entidade. O atual superintendente de auditoria, Agostinho Neves, foi eleito vice-presidente, e Guilherme Domingos de Oliveira, diretor financeiro. Simão Lacerda, Marisa Martins Simões Coelho e José Eduardo de Lima Pereira compõem o conselho fiscal.





Nos últimos anos, a APPA – organização social (OS) sem fins econômicos – vem extrapolando as fronteiras de Minas Gerais e desenvolvendo projetos com o governo do Amapá e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para restauração e requalificação da Fortaleza de São José de Macapá, candidata a Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e com o Exército Brasileiro, na ação inédita para restauração e requalificação do Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Há ainda ações de prospecção nas cidades de Belém, São Luís e no Rio de Janeiro.

A VEZ DO REI

NA VOZ DE ARRIGO

As canções de Roberto Carlos ganham, na voz de Arrigo Barnabé, outra emoção no espetáculo "Quero que vá tudo pro inferno!", que terá apresentação única, em 30 de julho, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O show faz parte do projeto “Uma voz, um instrumento”.

NO PALCO

BATE-PAPO FEMININO

A atriz, jornalista e influenciadora Monique Curi e o diretor de TV Fred Mayrink apresentam, neste sábado (8/7), a segunda edição do projeto “Elas investem nelas – Ressignificando a vida”, das 9h às 14h, no Teatro Feluma. O palco será dividido com a psicóloga e neurocientista Gislene Isquierdo, a atleta paralímpica Jessyca Oliveira, a drag queen Kayete e os gestores de negócios Samyr Castro e Izabela Porto. Eles vão debater empoderamento feminino, autoestima e liberdade financeira da mulher.

ITALIANA

ESCRITORA NO SEMPRE UM PAPO

Lisa Ginzburg lança “Cara paz” (Editora Nós) em noite de autógrafos na segunda-feira (10/7), no Sempre um Papo, na Casa Fiat de Cultura. Natural de Roma, ela é filósofa, tradutora e autora de vários romances, biografias e livros de ensaios. Com o romance “Cara paz”, a escritora foi finalista, há dois anos, do Prêmio Strega.

ROCK 'N ROLL

VIVA ELVIS!

Elvis Presley é tema do espetáculo da startup Dance Plus, que será apresentado em 19 de julho, quarta-feira, às 20h, no Centro Cultural da Romaria, dentro da programação do 28º Festival de Inverno de Congonhas. A direção artística é de Marcella Gozzi. A coreografia também é dela, em parceria com os irmãos Ruan e Ítalo Lopes. Estarão em cena 12 bailarinos de Belo Horizonte, Divinópolis, Ribeirão das Neves e São Paulo. “Presley” tem entrada franca.