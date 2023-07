Público se emociona com homenagem a Sidney Magal, em Belo Horizonte

739

Marcelo Veronez em cena do musical "Olé! É sempre tempo de música", que prestou homenagem a Sidney Magal (foto: Fabiana Pinheiro/ Divulgação)



Entra ano, sai ano, Sidney Magal continua arrastando multidão, mesmo quando não está em cena. Afastado dos palcos temporariamente por questões de saúde, ele não compareceu à estreia do espetáculo "Olé! É sempre tempo de música",no último sábado (8/7), na Praça da Assembleia. Mas o público, caloroso, calculado em cerca de 3 mil pessoas, esteve lá cantando e dançando, ao som dos maiores sucessos do cantor, que completa 52 anos de carreira.









Sobre o retorno aos palcos, Magal diz que está com saudades e que está aproveitando o tempo de ócio para aguçar a criatividade. "Espero tão em breve voltar e fazer aquilo que eu me propus desde o dia em que decidi ser artista: levar felicidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Com relação à saudade, está imensa, mas, volta e meia, dou uma passeada nas ruas, e as pessoas me param e falam que estão sempre me colocando em suas orações. Eu também dou uma espiadinha nas redes sociais e isso afaga o coração. Fico grato e honrado por estar sempre no cotidiano do povo brasileiro."





No próximo sábado (15/7), a homenagem chega ao Rio de Janeiro, onde o musical "Olé! É sempre tempo de música" será apresentado, às 19h, na Praça Mauá.





NOTURNO

VISITA AOS MUSEUS





Entre tantas opções na programação do Noturno nos Museus, na próxima sexta-feira (14/7), a coluna aposta na performance “Onde você se senta”, com a atriz Rejane Faria, na Casa Fiat de Cultura, como uma das mais interessantes. Recorte do espetáculo “Ignorância”, do Grupo Quatroloscinco - Teatro do Comum, a apresentação promove questionamentos sobre o lugar no mundo que todos ocupam, suas cadeiras e o empoderamento que essa escolha pode criar. A performance está marcada para as 19h, com inscrição pelo Sympla.





DANÇA CONTEMPORÂNEA

POSSIBILIDADES DE TRANSGRESSÃO





Jacqueline Gimenes, ex-bailarina do Grupo Corpo, está no elenco do espetáculo “BWV 988: Trinta possibilidades de transgressão”, que fará quatro apresentações, de 4 a 7 de agosto, no CCBB. O espetáculo, que estreou na Bienal de Mons 2018, na Bélgica, será apresentado pela primeira vez em Belo Horizonte. Além de Jacqueline, estão reunidos no projeto o pianista Gustavo Carvalho e o artista visual François Andes. O espetáculo foi criado a partir das “Variações Goldberg BWV 988”, de Johann Sebastian Bach.