Leo Jaime fará show extra na área VIP de festival de rock, no Mineirão

Leo Jaime (foto: Dantas Jr. / Divulgação)







De olho na nova geração, o Rock Prime, festival que vai rolar no próximo sábado (15/7), no Mineirão, tem espaço reservado para as futuras estrelas. Pelo palco Pista Rock Brasil passarão 11 bandas da School of Rock, escola de música que tem sedes nos bairros Santo Antônio e Mangabeiras, em Belo Horizonte. Serão oito grupos de crianças com até 12 anos, um com adolescentes de 14 e 15 anos, e duas bandas adultas – uma delas feminina, com apresentação em homenagem a Rita Lee. Também estarão no Mineirão três alunos da School que se apresentaram no Rock in Rio Lisboa, em 2022.





SECRETO

LEO JAIME DE CAMAROTE





Presença confirmada do Prime Rock, Leo Jaime terá agenda animada. Além de ser convidado na apresentação de Paulo Ricardo, ele é presença garantida no palco do Camarote Secreto, nos intervalos do show. É coisa para alegrar demais os fãs.





TRIBUTO

ARANCAM E OS TENORES





José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo serão homenageados por Thiago Arancam, no Palácio das Artes, em 29 de julho. No repertório, sucessos que marcaram a trajetória desses tenores, como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “Nessun dorma”, de Giacomo Puccini; “Granada” de Agustín Lara; e “Perhaps love”, de John Denver. Arancam, que atuou como protagonista do musical “O fantasma da ópera” encenado em São Paulo, tem público fiel em Belo Horizonte, onde já se apresentou em shows nas paróquias Nossa Senhora Rainha, no Belvedere, e Bom Jesus do Vale, no Vale do Sereno.





FÉRIAS EM FAMÍLIA

MÃO NA MASSA





Papais e seus filhos em férias terão, a partir da próxima segunda-feira (17/7), a opção de curtir a programação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade. A exposição “Portinari raros” inspira “atividades mão na massa”, com intervenções em azulejos para construção de mural coletivo, espetáculo de contação de histórias e ações sensoriais. Como diversão não tem idade, bebês podem participar do “Pequeníssimas mãos”. A atividade estimula múltiplas sensações a partir de cubos de bambolês que ativam a sensorialidade por meio de texturas, aromas, linhas, fitas e sons. A programação pode ser conferida no site ccbb.com.br/belo-horizonte





SEM QUERER QUERENDO

NA LAGOA SECA





Chaves, personagem que marcou gerações, sai da telinha e bate ponto na Lagoa Seca, no Belvedere. Em agosto, ele será a estrela da corrida que leva seu nome, dividida em quatro modalidades – 10km, 5km, 2km e caminhada kids, para crianças nascidas entre 2010 e 2019. As inscrições podem ser feitas no site da TBH Esportes. O seriado “Chaves” foi exibido originalmente entre 1973 e 1980.