Aquarelas emocionam a família Ferolla na abertura da Casa Cor em BH

Fotos do álbum da família Ferolla serviram de inspiração para aquarelas de Laura Vilela (foto: Laura Carvalho/Divulgação)



Um momento de emoção chamou a atenção na festa de abertura da Casa Cor Minas. Ele ocorreu quando a família Ferolla, antiga moradora do casarão no bairro Santo Antônio, onde a mostra é realizada, entrou no ambiente da arquiteta Laura Carvalho. Ela teve acesso a um antigo álbum de fotos dos Ferolla e encomendou à artista Laura Vilela a reprodução das imagens em nanquim com aquarela.





CASA ASTER

NOVO PONTO EM LOURDES





Se tudo sair como planejado, no final deste mês a Casa Aster – Gastronomia e Cultura será inaugurada em Lourdes. O empreendimento une nomes importantes, como o paisagista Rafael Sousa Lima, genro do paisagista Pedro Nehring, o arquiteto João Armentano e o Rullus, bandeira responsável pelo restaurante do espaço, que estará aberto a eventos tanto no jardim quanto no interior do imóvel.





SP ARTE

DE BH PARA SAMPA





A Mitre Galeria está confirmada na segunda edição do SP Arte – Rotas Brasileiras, de 30 de agosto a 3 de setembro, na ARCA, em São Paulo. Galerias participantes levarão projetos especialmente para a ocasião.





CLAQUETE

LUZ, CÂMERA, AÇÃO





O cineasta Cris Azzi conduz as oficinas do 2º Som, Câmera e Ação, que proporciona aos participantes imersão no audiovisual para vivenciar todas as etapas da realização de um filme. A iniciativa, que já passou pelas cidades mineiras de Itatiaiuçu, Itaúna e Ipatinga, agora chega a Mateus Leme e Igarapé, com o tema “Saberes tradicionais”. Serão selecionadas oito pessoas com mais de 45 anos, em cada cidade, para a oficina gratuita. Depois das aulas, o projeto retorna às localidades para exibir ao ar livre o filme criado por elas





“Com o filme pronto, entramos na etapa de exibição. Um caminhão levará a estrutura às cidades onde as oficinas aconteceram, com tela de cinema, projeção e som. Exibiremos o filme para a comunidade de forma gratuita e democrática”, explica Cris Azzi.