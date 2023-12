Um homem de 28 anos foi morto a tiros, na manhã deste sábado (16/12), no Bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima. O jovem foi encontrado caído na altura do número 48 da Rua Vinte e Seis com diversas marcas de disparo de arma de fogo pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem.

Uma testemunha viu o momento do crime. De acordo com o relato dela, a vítima foi perseguida por um carro com quatro ocupantes, que atiraram contra o jovem. O homem tentou fugir e correu em direção à Rua Vinte e Quatro, mas foi atingido.

Ainda segundo a testemunha, havia um outro suspeito seguindo a vítima a pé. Depois do crime, o homem fugiu em uma moto.

O ex-cunhado da vítima fez o reconhecimento do corpo. Segundo ele, o homem morava em Juatuba, na Região Central de Minas, e estava em Betim visitando parentes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou 26 perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. O caso será investigado.