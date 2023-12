A Polícia Militar prendeu, em flagrante, na noite de sexta-feira (15/12), um motorista de aplicativo, de 36 anos, que estava de posse de 700 pinos de cocaína. A prisão aconteceu no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de uma perseguição.

O suspeito estava em seu veículo, um Corolla. que tinha sido denunciado anonimamente para a PM, através de um telefonema para a Central de Operações. Segundo o denunciante, o motorista era responsável pelo transporte das drogas.

Ao avistarem o veículo, os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram interceptar o carro. Na revista, os policiais encontraram, na lateral da porta do passageiro, uma sacola com 700 pinos de cocaína, avaliados em de R$ 7 mil.

O suspeito não quis informar qual era o destino da droga. Ao verificar junto à empresa de aplicativo, os militares foram informados que o motorista não estava atendendo a nenhum chamado.

“Recebemos informações de populares dando conta que um veículo na região estaria pegando uma carga de entorpecente para fazer uma entrega. Com as informações, a guarnição iniciou um patrulhamento, quando avistou o Corolla, iniciando uma perseguição e foi feita a abordagem”, disse o tenente Barbosa, do Gepar Palmital do 35º batalhão.

Um levantamento da ficha criminal do motorista mostrou que ele tem uma passagem pela polícia, por causa de uma briga familiar. No entanto, não tem nenhum envolvimento anterior com drogas.