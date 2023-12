Um homem, de 24 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (12/12), no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada morta com diversas marcas de tiro na região do rosto e tórax. A perícia da Polícia Civil afirmou que a quantidade de tiros só poderá ser confirmada depois de exames.

Populares que não quiseram se identificar passaram para a polícia que a vítima começou a vender drogas recentemente, o que desagradou traficantes da região.

A perícia recolheu diversas munições de calibre 9 mm no local do crime. Os policiais ainda encontraram drogas dentro do imóvel.

O caso será investigado pela Polícia Civil.