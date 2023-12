Vereador Celso do Açougue foi preso por associação criminosa, desobediência, maus-tratos a animais, funcionamento de empreendimento sem licença ambiental e crimes contra as relações de consumo

O vereador de Senhora de Oliveira, na Zona da Mata mineira, João Celso Pereira, mais conhecido como Celso do Açougue (PL), foi preso na manhã desta terça-feira (12/12) após a Justiça acatar pedido de prisão preventiva do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Celso foi denunciado por associação criminosa, desobediência, maus-tratos a animais, funcionamento de empreendimento sem licença ambiental e crimes contra as relações de consumo. Em agosto ele teve sua prisão decretada mas conseguiu a revogação ao entrar com habeas corpus.

A primeira prisão de Celso do Açougue ocorreu em uma operação do Ministério Público, Instituto Mineiro de Agropecuária, polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária de Minas Gerais que apreendeu meia tonelada de produtos impróprios para consumo no estabelecimento do vereador.

No local também funcionava sem autorização um abatedouro, onde animais eram abatidos com uso de marreta, o que causa uma morte agonizante.

A prisão do vereador foi pedida após "fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva" e que a associação criminosa envolve também a esposa e a filha do parlamentar.

A filha do acusado ficará afastada por 180 dias do trabalho por pedido do MPMG. Ela atua como fiscal da Vigilância Sanitária, cargo que teria sido usado para beneficiar o pai na empreitada.

O afastamento ocorre para apuração da da prática de delito na Administração Pública, pois o cargo dela não tem compatibilidade com o ilícito penal supostamente praticado.

