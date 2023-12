Resgatado, nas primeiras horas da manhã deste sábado (16/12), o corpo de um homem, na Lagoa Paulino, em Sete Lagoas, na Região Central do estado. Em princípio, o corpo seria de uma vítima de afogamento. No entanto, em menos de um mês, quatro corpos foram encontrados no local, o que faz com que a Polícia Civil suspeite de que sejam crimes em série.

O corpo foi encontrado por moradores nas proximidades. Estava boiando. Foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, que foi chamado ao local, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em BH, para novos exames.

A Polícia Civil informa que, próximo ao local onde estava o corpo neste sábado, um outro, também de homem, foi encontrado na última quarta-feira (12/12).

Um levantamento sobre desaparecidos naquela cidade está sendo feito pela Polícia Civil. Este é o primeiro passo da investigação, que deve ser aprofundada. Ninguém reconheceu o corpo, até o momento.