Vídeo: moradores encontram R$ 15 mil boiando em ribeirão

Moradores de Viçosa, na Zona da Mata mineira, encontraram, nesta sexta-feira (18/8), cerca de R$ 15 mil em notas boiando no Ribeirão São Bartolomeu, que corta parte da cidade.





Logo que as primeiras notas foram vistas, moradores entraram no córrego para pegar o dinheiro. Um homem, sozinho, conseguiu recuperar R$ 9 mil em notas de R$ 50 e R$ 100. O jornal Estado de Minas tentou contato com ele, mas até o fechamento da reportagem não conseguiu.

Nos vídeos que viralizaram nas redes sociais é possível ouvir os moradores comentando que até crianças pegaram algumas notas.

Até agora, a suspeita de ter jogado o dinheiro fora não foi localizada nem se manifestou.