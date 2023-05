Colombiano que matou namorada é levado para prisão em Ribeirão das Neves

O colombiano Jaime Henrique Saade Cormane, acusado de estuprar e matar a namorada há 29 anos, deu entrada no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de BH, na tarde desta quarta-feira (3/5). Ele ficou sob custódia da Polícia Federal, até que fosse recebido em uma penitenciária.

Na capital mineira desde ontem, Cormane foi preso em Alagoas, Nordeste do Brasil, na manhã de segunda-feira (1°/5) enquanto voltava do supermercado.Inicialmente, ele seria recebido pela Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, mas, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), as "admissões e/ou transferências de presos fazem parte da gestão prisional empregada pelo Depen-MG e fazem parte da rotina administrativa" e que os detalhes não seriam divulgados, por razões de segurança.