Mulher é flagrada comprando com notas falsas em bairro de BH; veja o vídeo

Comerciantes do Bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte, denunciam que uma mulher, com roupas na cor rosa, está passando notas falsas em lojas da região. Apenas em dois estabelecimentos, o prejuízo chega a R$ 400.





A reportagem do Estado de Minas conversou com duas personagens que tiveram contato com a mulher. As descrições apontadas são de que a suspeita tem pele morena, cabelos vermelhos e estava vestida com roupas da cor rosa.









"Ela [a suspeita] chegou por volta das 18 horas [da terça-feira, 8/8], aí pegou o preço de alguns bolos e pediu dois. Dava um valor de R$ 51. Ela falou comigo: 'Olha, eu só tenho essa nota de R$ 200. "Peguei a nota e falei: 'Você não tem [nota] menor?'. Daí, ela falou: 'Não'. Aí, eu falei: 'Olha, eu não tenho troco'. Realmente, se eu fosse dar o troco para ela, eu ia ficar sem nada no caixa", contou.





A ação mais recente da suspeita ocorreu na terça-feira (8/8) (foto: Reprodução/Câmeras de Segurança)



Desconfiada, ela pediu para a funcionária checar a veracidade da cédula.



"Falei: 'Olha, dá uma olhada nessa nota'. Porque a gente não movimenta dinheiro, eu não tenho referência. É tudo via Pix ou cartão de crédito. Aí a menina olhou, conferiu e falou: 'Verdadeira'. Aí, a outra que estava ao lado dela falou assim: 'Deixa eu ver. Aqui, tá batendo tudo. É verdadeiro'", disse. Diante do impasse, a gerente foi até a loja ao lado e pediu a uma funcionária para trocar o dinheiro, mas ela também não tinha troco.Desconfiada, ela pediu para a funcionária checar a veracidade da cédula."Falei: 'Olha, dá uma olhada nessa nota'. Porque a gente não movimenta dinheiro, eu não tenho referência. É tudo via Pix ou cartão de crédito. Aí a menina olhou, conferiu e falou: 'Verdadeira'. Aí, a outra que estava ao lado dela falou assim: 'Deixa eu ver. Aqui, tá batendo tudo. É verdadeiro'", disse.





A gerente, então, trocou a nota falsa de R$ 200 e realizou a transação. A suspeita conseguiu aplicar o golpe com a nota falsa e deixar o prejuízo para a loja. A gerente também relatou que não foi realizado Boletim de Ocorrência na Polícia Militar.





Presente para a "sogra" "Eu mesmo a atendi. Ela entrou procurando um presente para a sogra. Eu mostrei algumas opções que a gente tem e, rapidamente, ela escolheu. Muito rápido assim, e ainda brincou que era para a sogra, que podia ser qualquer coisa. Aí, eu embrulhei, porque era um presente e ela tava com uma nota de R$ 200 na mão", relatou.





A dona da loja contestou a mulher dizendo que não tinha troco para a cédula de R$ 200 e se ela não teria uma nota menor. A suspeita negou, dizendo que só teria aquela nota.





"Procurei na minha carteira e no caixa. Eu tinha que devolver R$ 140 para ela. Aí eu juntei, tinha R$ 100 em dinheiro, peguei esse dinheiro que tinha na bolsa e dei para ela de troco e falei assim: 'Vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver o restante em um Pix de troco, pode ser?'. Na hora, vi que ela ficou meio desconsertada", afirmou.





A proprietária relata que chegou a desconfiar da nota de R$ 200 que recebeu, mas, quando viu a marca d'água na cédula que, se provou falsa, acabou realizando a transação. Ela, então, fez o Pix troco para a conta que a suspeita indicou, de um amigo dela.





"Aí, eu só fui descobrir que a nota era falsa, porque juntei umas contas aqui da loja e pedi à minha mãe para ir na lotérica pagar essas contas. Na hora que ela [a mãe] chegou na loteria, a menina falou: 'A nota da senhora é falsa'. Aí, nós tomamos um grande susto", lembrou.





A proprietária ainda ressaltou que diante dos ocorridos, ainda não havia tido tempo para realizar o Boletim de Ocorrência, mas que na tarde desta quinta-feira (10/8), ela iria até uma unidade da Polícia para realizar o B.O.