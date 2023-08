'Não há previsão' para assassino de estudante se entregar, diz advogado

432

Depois de enterrar Gabriel, expectativa da família é pela prisão do assassino (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press)

“Não existe uma previsão para a apresentação de Anderson Barbosa de Siqueira, de 42 anos, à polícia”. A afirmação é do advogado Robson da Silva Santos, que defende o homem que matou, a tiros, o estudante de turismo Gabriel Angelo Oliveira Araújo, de 26 anos, na noite do último domingo (6/8).

Segundo o advogado, ele entrou com um recurso, junto à Justiça de Ribeirão das Neves, pedindo a revogação do mandado de prisão preventiva do cliente.

O advogado alega, no pedido, que Anderson sofre de problemas psíquicos e também que tenta acertar, com o Ministério Público e a Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, uma data determinada.

O prontuário de saúde de Anderson mostra que ele faz tratamento psiquiátrico desde 2017 e, segundo o advogado, o distúrbio se agravou há quatro anos, quando se separou da mulher, que o abandonou e fugiu levando o filho do casal.