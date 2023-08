Veja momento em que cão é atropelado por carro em que estava jovem morto

432

Estado de Minas teve acesso ao vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento em que o carro em que estava o jovem Gabriel ngelo Oliveira Araújo, de 26 anos, atropela um cão no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, na noite do último domingo (6/7). O incidente foi o que levou o ex-agente penitenciário Anderson Barbosa de Siqueira, de 37 anos, a perseguir e matar o rapaz na porta de sua casa.





No meio do caminho, um cachorro cruzou a frente do veículo. O motorista não teria tido tempo para parar. O animal parece não ter sofrido nada, pois saiu em disparada. Eles seguiram viagem e um pouco à frente, o motorista, amigo de Gabriel, desceu carro para ver se havia algum estrago no carro, um Fox. Gabriel também desceu.





Enquanto olhavam o veículo, Anderson se aproximou da residência de moto, perguntando quem teria atropelado o animal. Antes mesmo de receber uma resposta, o suspeito disparou. À polícia, a tia da vítima relatou que estava tomando banho quando ouviu os disparos e os gritos de socorro do sobrinho.





Imagem de câmera de segurança mostra momento em que cão atravessa a rua; Gabriel não dirigia o veículo na hora do atropelamento (foto: Reprodução) O jovem foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante a cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa ficaram danificadas.





Depois de atirar, o suspeito fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves e, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar localizou câmeras de segurança na região que flagraram a ação do suspeito.