Jovem é presa por deixar espingarda no quarto onde a filha dormia

Material foi apreendido pela Polícia Militar (PMMG) (foto: PMMG) Uma mulher de 23 anos, moradora de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi presa na manhã desta terça-feira (8/8) em um hotel no Centro de Governador Valadares, depois de deixar uma espingarda semiautomática no quarto em que sua filha, de apenas três anos, dormia.

A mulher foi até o hotel São Salvador, localizado no Centro da cidade. A polícia compareceu ao local e a jovem estava tomando café no salão no momento da abordagem.

A jovem acompanhou os policiais até o quarto 120, em que estava hospedada, e os agentes se depararam com a filha da mulher, de três anos, dormindo. No local, havia uma espingarda semiautomática de calibre 12, marca Izhmash Kalashnijov, modelo Saiga-12, além de 59 munições de mesmo calibre, e uma pistola Taurus PT 100, de calibre 40.

A mulher foi conduzida à delegacia e as armas foram apreendidas. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.