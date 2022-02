Preso homem acusado de matar vítima com tiro de espingarda

A vítima chegou a ser socorrida, no entanto morreu ao chegar ao hospital (foto: PMMG/Divulgação )

O assassinato de Adão Rosário Dias, de 42 anos, na manhã do último dia 1º de fevereiro, no distrito de Cocais, em Barão de Cocais, na Região Central do estado, começa a ser esclarecido num trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar. que resultou na prisão de um suspeito, de 45 anos.

A vítima foi assassinada com um tiro no peito, na porta de sua casa, à Rua São João Batista, quando saía para trabalhar. Adão chegou a ser socorrido, sendo levado para o hospital, onde morreu.

Segundo testemunhas, o atirador, que tinha uma espingarda, fugiu se embrenhando num matagal em frente à casa da vítima.

A prisão ocorreu numa casa da zona rural, onde o homem estava se escondendo. Com ele, foi apreendida uma espingarda do tipo polveira, de fabricação artesanal.

Na delegacia, o suspeito assumiu o crime, confessando ser o autor do disparo, dizendo que tinha matado por estar sendo ameaçado pela vítima. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.