Operação fecha o cerco e apreende mais de 2,5 mil comprimidos de ecstasy

Nesta última ação, foram apreendidos 1.396 compridos de ecstasy (foto: PCMG/Divulgação)

Dois homens, de 32 e 42 anos, foram presos em consequência de uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A "Euforia", como foi batizada a operação de combate ao tráfico de drogas, foi montada ainda em 2020 e chegou à apreensão de 2.787 comprimidos de ecstasy nessa sexta-feira (4/2), quando ocorreram as prisões.

Nesta última ação específica, ocorrido na sexta-feira, 1.396 comprimidos da droga foram apreendidos na casa de um dos investigados. Este homem já era monitorado pela Polícia Civil desde o ano passado, quando foi alvo da operação Coalizão, da Polícia Civil e do Ministério Público, sendo preso preventivamente pelo crime de tráfico.

Depois de ser liberado, surgiram diversas denúncias que o apontavam como negociante de entorpecentes. Então, foi montado um monitoramento desse suspeito. Graças a esse trabalho, ocorreu a segunda prisão, de um homem que seria o apoio logístico na venda das drogas.

Operação Euforia

Até o momento, foram apreendidas no âmbito da operação 2.787 comprimidos de ecstasy, contabilizando as 1.396 unidades da droga arrecadadas na sexta-feira (4/2), e outros 1.391 comprimidos apreendidos anteriormente.

O nome da operação é uma alusão ao efeito produzido pela droga sintética nas pessoas que a consomem.