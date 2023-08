Advogado diz que assassino de estudante de turismo tem distúrbio mental

432

Advogado anuncia que autor de homicídio vai se apresentar à Delegacia de Homicídio de Ribeirão das Neves (foto: Redes sociais)

O mandado expedido pela Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, na Grande BH, de prisão temporária do ex-agente penitenciário Anderson Barbosa de Siqueira, de 37 anos, que matou o universitário Gabriel Ângelo Oliveira Araújo, de 26 anos, no último fim de semana, foi acatado pela Justiça local. A decisão foi anunciada no fim da tarde de terça-feira (8/8).





Estudante morto após atropelamento de cão é enterrado na Grande BH

Veja momento em que cão é atropelado por carro em que estava jovem morto Segundo informações do advogado de Anderson, ele tinha uma grande afinidade com o cão, da raça Pastor Belga, atropelado pelo motorista do carro que levava Gabriel e a tia para casa, um amigo da vítima.

O advogado informou ainda que o cliente dele deverá se entregar à polícia ainda nesta quarta-feira.



Está confirmado, pelo advogado, que Anderson era agente penal na Penitenciária Feminina de Guariba, no estado de São Paulo, mas que ele tinha pedido exoneração. "Ele pediu a exoneração no último dia 25".



O advogado alega, ainda, que o cliente tem um problema de distúrbio mental e foi em um momento de surto, que aconteceu o crime do final de semana.