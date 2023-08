Suspeito de matar estudante de turismo em Neves, há 10 dias, segue foragido

432

O motociclista Anderson segue foragido da Polícia Civil depois de matar estudante de turismo (foto: Redes sociais)

Anderson Barbosa de Siqueira, o homem que matou, há 10 dias, em Ribeirão das Neves, o estudante de turismo Gabriel Ângelo Oliveira Araújo, de 26 anos, que estava no carro de um amigo, que atropelou um cachorro, ainda não se apresentou à Polícia Civil.

Segundo o advogado de Anderson, Robson da Silva Santos, ainda não existe uma data definida para sua apresentação. Ele também espera pelo julgamento do recurso que impetrou na justiça criminal de Ribeirão das Neves, alegando problemas psíquicos de seu cliente.

“A juíza determinou uma prisão preventiva de 30 dias. Estamos dentro do prazo e dependendo do resultado do recurso impetrado, caberão outros recursos. Vamos esperar o resultado desse julgamento”, diz o advogado.

Com uma extensa ficha criminal, Anderson é considerado um sujeito perigoso. O homem de 37 anos possui 27 passagens pela polícia, sendo sete ainda em aberto. A maior parte dos crimes está ligada à violência e agressões contra a ex-mulher.