O valor da passagem de ônibus em Contagem, na Grande BH, retornou para R$ 5,50 nesta quinta-feira (4/1), depois do reajuste na tarifa pela Prefeitura, que aumentou o valor para R$ 6, na última semana.



De acordo com a Transcon, o aumento tinha sido definido a partir das análises da mão de obra, preço do óleo diesel, índice de rodagem dos veículos e outros fatores baseados no IGP-DI e IPCA, conforme contrato vigente com as empresas.

Ônibus Metropolitano



A redução obedece à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), que nessa quarta-feira (3/1), determinou o pagamento de uma multa diária de R$ 200 mil, caso a Prefeitura de Contagem não reduzisse o valor da passagem. A informação foi divulgada pelo deputado federal Felipe Saliba (Patriota-MG).

A Justiça de Minas Gerais suspendeu o aumento da passagem das linhas de ônibus metropolitano da Grande Belo Horizonte. A partir da manhã de quarta-feira (2/1), os usuários do transporte público voltam a pagar R$ 7,20 pela passagem. No último dia 26 de dezembro, o governo de Minas havia determinado um aumento para R$ 7,70.

O pedido de suspensão foi feito por parlamentares dos Partidos dos Trabalhadores (PT), composto pelo deputado federal Rogério Correia, as deputadas estaduais Beatriz Cerqueira, Macaé Evaristo e Andréia de Jesus, e os vereadores Bruno Pedralva e Pedro Patrus. A deputada estadual Lohanna França, do PV, também participou da ação.



Tarifa em BH



Também na semana passada, na terça-feira (26), a PBH anunciou o aumento de 16,6% da tarifa de ônibus em Belo Horizonte. O valor principal da cidade sairia de R$ 4,50 para R$ 5,25 a partir da zero hora de sexta-feira (29/12). Entre as linhas circulares e alimentadoras, o preço, que era R$ 4,50, subiu para R$ 5.



Foi concedida uma liminar que suspendia o reajuste. Porém, a Prefeitura recorreu e a justiça manteve o aumento da tarifa dos ônibus de BH, e desde sexta-feira (29/12), a passagem custa R$ 5,25 na capital mineira.



Segundo a prefeitura, o reajuste era necessário diante de limitações orçamentárias previstas para 2024 e pela necessidade de investimentos na melhoria gradual dos serviços. O Executivo afirmou que está previsto para o próximo ano um aumento de 7,9% na quilometragem dos coletivos e de 11,11% no número de veículos em comparação com janeiro deste ano.



O valor da tarifa não sofre aumento desde 2018. De acordo com a PBH, durante os últimos cinco anos, o salário mínimo teve aumento de 48% e a inflação acumulada, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 28,43%. A prefeitura ainda cita aumento nos insumos do transporte e produtos para manutenção dos ônibus como justificativa para o aumento.