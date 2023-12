A saga para completar o “álbum de figurinhas” dos 420 novos ônibus de Belo Horizonte pode estar chegando ao fim. O perfil na rede social X (antigo twitter) que iniciou o movimento, o Pod Ônibus, está procurando pelos três coletivos restantes. O assunto movimentou moradores da capital pela internet e até a Prefeitura entrou na brincadeira.

Segundo uma publicação feita pelo “Pod Ônibus”, a busca agora é pelos coletivos de número 381, 388 e 391.

O ônibus número 3 foi uma comoção nacional. Vocês se juntaram e reviraram Belo Horizonte atrás dos 420 novos ônibus. Até a Prefeitura entrou no meio.



Eu recebi, na dm e nos comentários, mais de 4.300 fotos. Isso foi bizarro de interessante, mas ainda não acabou. FALTAM 3!!!





Na última quinta-feira (28), o mistério do ônibus de número três foi resolvido. O coletivo se envolveu em um acidente no dia 28 de novembro, no bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Grávida, uma mulher conduzia o veículo que colidiu com o ônibus no cruzamento das ruas Sabinópolis e Três Pontas. Desde o acidente ele está em uma oficina sob manutenção.

Estavam procurando o ônibus número 3?



Se acalmem, nosso amigo tem um recadinho pra vocês!

Cada um dos novos ônibus possuem uma numeração estampada na parte traseira. A iniciativa de criar esse “álbum de figurinhas” começou na noite dessa terça-feira (26/12). O usuário foi idealizado pelo estudante de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Thiago Daniel, de 20 anos. Ele diz que o foco do Pod Ônibus é contar para os ouvintes histórias curtas de desilusão amorosa que podem ser ouvidas no transporte público.

“A ideia de criar o Pod Ônibus foi a de que toda vez que ia trabalhar eu ficava cerca de uma hora e meia dentro do ônibus para poder chegar ao trabalho e ficava na dúvida entre escutar música e ouvir um podcast. Então pensei: ‘Por que que não crio um podcast de um assunto que tenho propriedade para falar?’”, afirmou Thiago em entrevista ao Estado de Minas.