A procura pelo ônibus de número três da nova frota da Prefeitura de Belo Horizonte chegou ao fim. O coletivo se envolveu em um acidente no dia 28 de novembro, no bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Grávida, uma mulher conduzia o veículo que colidiu com o ônibus no cruzamento das ruas Sabinópolis e Três Pontas. Ela foi retirada do local e encaminhada pelo Samu ao hospital.

O paradeiro do coletivo intrigou internautas e foi solucionado pela PBH nesta quinta-feira (28). O perfil oficial no executivo municipal na rede social X (antigo twitter) publicou uma foto do veículo passando por manutenção em uma oficina da capital.

Se acalmem, nosso amigo tem um recadinho pra vocês! pic.twitter.com/7j1FQ4t3pp — Prefeitura de BH (@prefeiturabh) December 28, 2023

Os veículos viralizaram na internet após internautas se juntarem para procurar nas ruas da capital os 420 novos coletivos de transporte. Cada um dos novos ônibus possuem uma numeração estampada na parte traseira. Até agora, mais de 80 veículos foram “encontrados” e estão sendo registrados pelo perfil Pod Ônibus.

A iniciativa de criar esse “álbum de figurinhas” começou na noite dessa terça-feira (26/12), e já ultrapassa 4 milhões de visualizações. O usuário foi criado em função do podcast de mesmo nome, idealizado pelo estudante de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Thiago Daniel, de 20 anos. Ele diz que o foco do Pod Ônibus é contar para os ouvintes histórias curtas de desilusão amorosa que podem ser ouvidas no transporte público.

“A ideia de criar o Pod Ônibus foi a de que toda vez que ia trabalhar eu ficava cerca de uma hora e meia dentro do ônibus para poder chegar ao trabalho e ficava na dúvida entre escutar música e ouvir um podcast. Então pensei: ‘Por que que não crio um podcast de um assunto que tenho propriedade para falar?’”, afirmou Thiago em entrevista ao Estado de Minas.

De acordo com o criador do perfil, a ideia do álbum surgiu após um amigo tuitar a foto do ônibus de número 39 com a pergunta se alguém já tinha visto algum número mais baixo. Muitos usuários interagiram com a publicação compartilhando os veículos avistados e então, vendo o grande engajamento da publicação do amigo, Thiago achou uma boa ideia fazer uma coletânea de todos os posts, que acabou bombando nas redes sociais.

“Foi superlegal, porque a galera super abraçou o projeto. O mais engraçado é que pessoas de outros estados começaram a comentar: ‘Nossa, gente eu estou desesperada aqui do interior do Pará sem saber o paradeiro do 3’”, conta o criador do perfil sobre a repercussão do álbum de figurinhas.