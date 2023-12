Os ônibus da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) viraram tópico de entusiasmo no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (27/12). Isso porque internautas se juntaram para procurar nas ruas da capital mineira os 420 novos coletivos de transporte municipal com plotagem numerada. No momento, os ônibus fazem parte de um álbum de figurinhas virtual criado em uma pasta no Google Drive em que cada avistamento novo pode ser cadastrado no link.

ALBUM DE FIGURINHAS DA BH BUS 2023



aqui está o número 1. viu algum ônibus com a numeração diferente? cola ele aqui até a gente achar os 420. pic.twitter.com/DOB8V5Ym7d — Pod Ônibus (@podonibus) December 26, 2023

A “caça” pelos ônibus já totaliza quase 80 veículos cadastrados no Drive, sendo que os primeiros dez já foram “encontrados”, exceto um: o transporte de número 3. Alguns internautas fizeram piadas com o paradeiro do ônibus, enquanto outros apelaram até para a rasura na foto de um dos transportes.

desculpa a demora amor to esperando acharem o onibus numero tres @podonibus — ? (@joaozinnkkj) December 27, 2023

A iniciativa de criar um álbum de figurinhas começou no perfil Pod Ônibus, com uma publicação feita na noite dessa terça-feira (26/13), que já ultrapassa 4 milhões de visualizações. O usuário foi criado em função do podcast de mesmo nome, idealizado pelo estudante de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Thiago Daniel, de 20 anos. Ele diz que o foco do Pod Ônibus é contar para os ouvintes histórias curtas de desilusão amorosa que podem ser ouvidas no transporte público.

“A ideia de criar o Pod Ônibus foi a de que toda vez que ia trabalhar eu ficava cerca de uma hora e meia dentro do ônibus para poder chegar ao trabalho e ficava na dúvida entre escutar música e ouvir um podcast. Então pensei: ‘Por que que não crio um podcast de um assunto que tenho propriedade para falar?’”, afirmou Thiago em entrevista ao Estado de Minas.

De acordo com o criador do perfil, a ideia do álbum surgiu após um amigo tuitar a foto do ônibus de número 39 com a pergunta se alguém já tinha visto algum número mais baixo. Muitos usuários interagiram com a publicação compartilhando os veículos avistados e então, vendo o grande engajamento da publicação do amigo, Thiago achou uma boa ideia fazer uma coletânea de todos os posts, que acabou bombando nas redes sociais.

“Foi superlegal, porque a galera superabraçou o projeto. O mais engraçado é que pessoas de outros estados começaram a comentar: ‘Nossa, gente eu estou desesperada aqui do interior do Pará sem saber o paradeiro do 3’”, conta o criador do perfil sobre a repercussão do álbum de figurinhas.

Quando o assunto é ônibus 3, Thiago diz que o veículo pode não aparecer tão cedo. Isso porque alguns usuários no Twitter afirmam que ele estaria em manutenção. “Ele vai ficar por fora acho que por um mês. A prefeitura também não deu nenhum sinal de onde ele está e aí estamos nessa luta eterna”, disse.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata