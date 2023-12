Faltando menos de quatro dias para o fim do mês, dezembro está longe de atingir o volume de chuva esperado para o período em Belo Horizonte e a cidade pode fechar o mês com o menor percentual de precipitações em quatro anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A média do mês seria de 339,1 milímetros (mm), mas, mesmo com as chuvas dos últimos dias, ainda não passou de 99,5 mm, contabilizados pelo Inmet até essa quinta-feira (27/12). Isso significa que a capital mineira teve apenas 29,3% da chuva média esperada. O mês é historicamente o mais chuvoso na capital, considerando o período de 1991 a 2020.

O último ano em que o acumulado de chuvas de dezembro esteve abaixo da média foi em 2019, quando o volume registrado foi de 129,3 mm, ou 38,1% do previsto para o mês. “Foi um ano ruim de chuva”, destaca o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet. O ano seguinte, em 2020, já foi melhor e choveu 17,9% menos do que o esperado (278,1 mm).

O meteorologista do Inmet credita a redução de chuvas no estado à ação do fenômeno El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do oceano pacífico que impede a chegada de frentes frias ao Brasil e marca presença provocando intensas ondas de calor.

"Não só o mês de dezembro, mas toda estação da primavera de 2023 foi marcada por chuvas abaixo da média. Tivemos precipitações irregulares, ocorrendo mais em forma de pancadas associadas ao calor e baixa umidade relativa do ar”, ressalta o especialista. Caso BH não receba pelo menos 30 mm de chuvas nos próximos dias, terá o menor volume de chuvas em quatro anos.



O cenário é bem diferente do visto no ano passado. Dezembro de 2022 fechou 26,1% mais chuvoso do que a média da última década em BH. As chuvas foram mais fortes e superaram o esperado em todas as regionais, com 427,8 milímetros de precipitação. “Tivemos a atuação de uma zona de convergência que trouxe chuvas abundantes”, explica Azevedo.

Belo Horizonte teve o dezembro mais chuvoso em 2011, quando o volume chegou a marca de 720 milímetros, superando a média de volume dos últimos 113 anos, desde 1910, início das medições meteorológicas do Inmet. O mais seco, no entanto, foi há 60 anos, em 1963, que foi de 86,6 mm, índice que representa 25,5% da média esperada para o mês.

Chuvas em BH neste ano

Nas contas da Defesa Civil de BH, dezembro teve apenas 39% da chuva média esperada, índice acima do contabilizado pelo Inmet. A região com maior acúmulo de chuva até então é o Barreiro, com 166,6mm, o equivalente a 49% do esperado para o mês, conforme os dados medidos pelo órgão até às 12h45 desta quinta-feira (27/12).

Na sequência, vêm a regional Venda Nova com 157,2 mm (46%); Nordeste, com 154 mm (45%); Leste, com 138,8 mm (41%); Norte, com 129,6 mm (38%); Pampulha, com 128,4 mm (38%); Oeste, com 121,4 mm (36%); Centro-Sul, com 111,3 mm (33%); e Noroeste com 83,8 mm (25%).

Veja o volume de chuvas em BH nos últimos quatro anos:

2019: 129,3 milímetros ou 38,1% da média

2020: 278,1 milímetros ou 82% da média

2021: 373 milímetros ou 9,9% acima da média

2022: 427,8 milímetros ou 26,1% acima da média