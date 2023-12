A cidade de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, registrou o segundo maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas. O município recebeu um volume de 48,4 mm, menos de 2mm abaixo da primeira colocada, Porto Velho, em Roraima.

Outra cidade mineira, Sacramento, no Triângulo Mineiro, teve uma precipitação de 45,2 mm e fecha a lista do Inmet. A cidade mineira é antecedida por Sonora, no Mato Grosso do Sul (46,8 mm); Diamante do Norte, no Paraná (47,4 mm) e Silva Jardim, no Rio de Janeiro (48,2 mm).

O Inmet alerta que a previsão é de mais temporais para Minas Gerais, e o acentuado volume pode resultar em deslizamentos de encostas e alagamentos. O cenário deixa 174 cidades em alerta para chuvas intensas e até granizo em algumas regiões.

Mortes pelas chuvas em MG

Cinco pessoas morreram em Minas Gerais por causa das chuvas que atingem todo o estado, conforme balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG).

O último registro, no sábado (23/12), ocorreu em Paracatu, no Noroeste de Minas, quando uma mãe e duas crianças foram arrastadas dentro de carro por uma inundação.

Minas Gerais já contabiliza 20 cidades em situação de anormalidade pelas chuvas com 65 desabrigados – que necessitam de abrigo público – e 663 desalojados – que se deslocaram para casa de parentes ou amigos.

Confira o ranking de cidades com maior volume de chuvas no Brasil:

Porto Velho (RO): 50,0 mm

São Sebastião do Paraíso (MG): 48,4 mm

Silva Jardim (RJ): 48,2 mm

Diamante do Norte (PR): 47,4 mm

Sonora (MS): 46,8 mm

Sacramento (MG): 45,2 mm