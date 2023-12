O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG), avaliou que a capital mineira ainda não teve problemas com chuvas em 2023. Em entrevista ao “EM Minas” deste sábado (16/12), transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o gestor municipal ressaltou que, apesar de precipitações fortes nas últimas semanas, as bacias de contenção tem funcionado bem para evitar o problema das enchentes.

“Nós já tivemos 16 ou 17 grandes eventos de chuva em Belo Horizonte e não tivemos nenhum grande problema. Tivemos um probleminha no Barreiro, que ainda não está no projeto. Deu uma inundada na rua, pouquinha coisa, mas já teve carro que mexeu e nos incomodou muito. Já estamos apressando esse projeto para fazer também uma obra lá e resolver isso definitivamente”, disse.

O prefeito também comentou a chuva da última terça-feira (15/12), que em apenas 2 horas encheu a Bacia de Contenção B5, na Região Oeste, acumulando águas dos Córrego Ferrugem, evitando o transbordamento na região da Avenida Teresa Cristina. Mesmo não estando 100% pronta, a obra já está operacional, com capacidade para 274 milhões de litros d’água, segundo a Defesa Civil de BH.

“O (Ribeirão) Arrudas tem três afluentes: Olaria, Ferrugem e o Jatobá. Nós fizemos três bacias, uma em cada afluente. A quantidade de água que é colhida por essas bacias, quando chega no Arrudas, chega em menor quantidade. A "calha" funcionou normalmente sem transbordar, é isso que esperamos. Logicamente que a Defesa Civil, quando viu aquele movimento todo, fez toda proteção para evitar problemas. Você nunca sabe como vai ser a chuva, mas graças a Deus funcionou bem”, frisou o prefeito.

