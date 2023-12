Não havia ninguém no momento do desabamento da cobertura

O teto de mais uma igreja caiu em uma cidade em Minas Gerais. Dessa vez, a cobertura do Santuário São Judas desabou na tarde dessa terça-feira (26/12), em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as fortes chuvas na região, com incidência de raios e grande ventania durante os temporais, teriam causado o desabamento do teto.

No momento da queda da estrutura, o interior da igreja estava vazio e não houve registro de pessoas feridas. Os militares fizeram o isolamento do local e acionaram a Defesa Civil.

A paróquia Cristo Libertador, que administra o Santuário São Judas, informou as celebrações serão transferidas temporariamente para o Salão Paroquial, anexo a secretaria da paróquia.

Outro registro

Na última quinta-feira (21/12), a cobertura de outra comunidade eclesiástica em Montezuma, no Norte de Minas, desabou durante uma celebração onde havia mais de 100 pessoas. Cerca de oito vítimas tiveram de ser socorridas.