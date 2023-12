Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento em que um cachorro é resgatado depois de cair em um poço de 7 metros, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o pedido de resgate ocorreu por volta das 19h35 dessa terça-feira (26/12).

De acordo com a solicitante, tutora do animal, seu cão de médio porte veio a cair em um poço dentro do imóvel, que estava entupido com entulho.



Os militares avaliaram que havia a possibilidade de haver gases tóxicos no interior do poço. Com apoio de uma escada, um dos bombeiros entrou no poço e desceu até o cão.



O animal se encontrava bem agitado. Foi oferecido, então, alimento (um pedaço de carne) para conquistar sua confiança. O militar conseguiu acessá-lo em segurança e, como forma preventiva, foi colocada uma focinheira, além de o envolver em uma manta.

Segundo os militares, o intuito era limitar os movimentos do cão de modo que o mesmo não avançasse eventualmente no rosto do socorrista durante a subida.



O pet foi então retirado de forma segura e deixado aos cuidados dos tutores. Estava sem ferimentos aparentes.