Duas crianças, uma menina de seis anos e um menino de dois, que estavam sozinhas numa casa, no Bairro Penha, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foram resgatadas no fim da noite de sábado (16/12) por policiais militares do 6º BPM.

A PM foi comunicada do abandono dos meninos no fim da tarde. Segundo o solicitante, as crianças estavam sozinhas na casa desde as 14h. A mãe saiu e as trancou na residência.

Por volta de 18h, as crianças choravam muito, o que fez com que o vizinho fosse até o local. Conseguiu conversar com a mais velha, que disse que eles estavam com fome e sede. Pelo buraco de um vidro de uma janela, ele passou água para as crianças.

Com a chegada da PM, a porta da frente foi arrombada. Dentro da casa havia um quadro desolador, pois, além de não haver água, havia comida estragada em cima do fogão e um cheiro insuportável. O menino de dois anos ainda estava com a fralda suja de fezes, o que também provocava mau cheiro.

Os policiais saíram e compraram comida, água e suco, além de calçados, para as crianças. As crianças também foram limpas pelos policiais, que solicitaram a presença de representantes do Conselho Tutelar.

Pouco depois da chegada dos conselheiros tutelares, a mãe, de 31 anos, apareceu. Contou uma história estapafúrdia para os policiais, dizendo que tinha saído por apenas meia hora para ir à casa do namorado. No entanto, os policiais já estavam na residência por mais de uma hora.

As crianças foram levadas ao Conselho Tutelar e a mãe foi presa, sendo levada para a Delegacia de Plantão, onde foi autuada e continua presa.