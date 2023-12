Crianças no pula-pula ou em disparada pelo pátio, saboreando o lanche e abrindo os pacotes de presentes. O verdadeiro “espírito” natalino, com alegria e confraternização, desembarcou, na tarde deste domingo (17/12), no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej), da Arquidiocese de Belo Horizonte. Promovida pelos padres, seminaristas e voluntários, no conjunto arquitetônico do Convivium Emaús, no Bairro Dom Cabral, na Região Região Noroeste da capital, a festa “Natal Solidário” reuniu cerca de 130 meninos e meninas das vilas Delta e 31 de Março.

Para celebrar, com alguma antecedência, o nascimento do Menino Jesus, a tarde de domingo teve orações e também o que a criançada mais gosta nesta época: brincadeiras, partilha de guloseimas e a chegada do Papai Noel, na pele do padre Carlos Geraldo Pinto de Oliveira, de 80 anos. Os padres Ismael Vieira e André Erick deram total apoio ao “Bom Velhinho”.

“Estamos curtindo muito a festa. E é uma ‘mão na roda’ ganhar os presentes, pois a vida não está fácil para ninguém”, contou a diarista Laiz Gonçaves, na companhia dos filhos Rafael, de 9 anos, que ganhou um Naruto, e Emanuelly, de 4, feliz com a boneca. Laiz disse ainda que, todos os anos, Rafael e Emanuelly ficam acordados até certa hora, na noite do dia 24, esperando o “Bom Velhinho”, mas o sono não deixa. “Desta vez, puderam ver Papai Noel ao vivo e em cores”, comentou bem-humorada.

De acordo com a direção do seminário, os presentes oferecidos às crianças são fruto da solidariedade de muitas pessoas que, acolhendo o convite do seminário, doaram brinquedos, material escolar e guloseimas e garantiram os bons momentos de fraternidade e alegria.

Durante todo o ano, os seminaristas visitam famílias das duas vilas para rezarem juntos e oferecer amparo. Assim, sensibilizados com a situação das crianças das famílias, que não poderiam celebrar o Natal como tantas outras, de modo festivo, os jovens em preparo para o sacerdócio organizam o Natal Solidário.

Os presentes oferecidos às crianças são fruto da solidariedade de muitas pessoas NATHÁLIA FARNETTI/ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO

SEMINÁRIO CENTENÁRIO

O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej), parte do Convivium Emaús, no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste de Belo Horizonte, comemora 100 anos em 2023. É dirigido pelo padre Evandro Campos Maria. No prédio inaugurado há cinco anos para substituir o hoje ocupado pela PUC Minas Virtual, vinculada à Arquidiocese de BH, estão 60 jovens que se preparam para a vida de sacerdote.

Para chegar à ordenação, são necessários de oito a nove anos, começando com um ano de propedêutica (preparação para a vida comunitária), três anos de estudos filosóficos, para a formação humana, intelectual e espiritual, na etapa Discipular, e mais quatro anos, na fase Configurativa, de teologia, de estudos da Palavra de Deus.

No Sacej, na capital, onde há também uma casa dedicada aos padres mais idosos e a Capela Coração Eucarístico de Jesus, vivem e estudam 60 seminaristas, a maioria mineiros na faixa dos 20 anos e mais, segundo o reitor, padre Evandro Campos Maria, dois do Maranhão, um de Pernambuco e cinco da África (dois de Moçambique e três de São Tomé e Príncipe”.