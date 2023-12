Na semana em que são lembrados os 116 anos do nascimento de Oscar Niemeyer (1907-2012), Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganha uma obra inédita projetada pelo arquiteto carioca de renome internacional. Na manhã deste domingo (17), foi inaugurado um pórtico na entrada principal do município, com receptivo turístico e espaço cultural. A construção demandou oito meses e investimento de R$ 11,5 milhões.

Segundo Cícero Yko presidente do Instituto Arte Brasil, entidade idealizadora e responsável pelas articulações para a consolidação do projeto, os recursos são do Ministério Público do Trabalho, a partir de multas trabalhistas aplicadas à Vale pelo rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. No próximo 25 de janeiro, faz cinco anos dessa que é considerada a maior tragédia humanitária na história do país, com 270 mortos. Os nomes das vítimas estão escritos numa placa do monumento.

Presente à inauguração com o marido Kadu Niemeyer, neto do arquiteto, Renata Niemeyer informou que o projeto foi doado em 2010, por Oscar Niemeyer, e reconhecido pelo espólio em 2022. “O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Jair Valera, que trabalhou com Oscar durante 40 anos”, disse. Também participando da solenidade, Valera contou que “o pórtico foi pensado para a cidade de Niterói (RJ), sendo adaptado para Brumadinho por solicitação de Cícero Yko, do Instituto Arte Brasil”.

Força no Turismo



O projeto original apresenta dois pórticos para a cidade, sendo um na entrada principal, agora inaugurado, e outro a ser instalado na entrada secundária de Brumadinho, via Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Para o segundo, a previsão de inauguração é o semestre de 2024.

Entre os serviços disponíveis a moradores e visitantes, a construção abriga a Casa do Turista, com área de estacionamento, guias turísticos, café, wi-fi, centro de informações, especialmente sobre o município de e seus atrativos e histórias. E mais: o Espaço Cultural Oscar Niemeyer está aberto com fotos do arquiteto e de suas obras mais importantes, além de espaço para exposições, área de convivência e espaço para desenvolvimento de atividades artísticas e educacionais. Em segunda fase, serão instaladas bases da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O material divulgado pelo Instituto Arte Brasil informa que o pórtico medindo 47 metros de comprimento, 8m de largura e 5,6m de altura, traz “os traços modernos e a leveza estética, marca registrada da obra de Oscar Niemeyer, nascido em 15 de dezembro de 1907 e falecido em 5 de dezembro de 2012. “É uma obra de arte para a cidade, que já tem Inhotim (museu de arte contemporânea), deverá receber um hotel de grande porte, e está na região do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. O pórtico abre uma nova fase no município de Brumadinho, focada em criar nova alternativas e perspectivas para o turismo e a cultura”, diz Cícero Yko.

Ineditismo

Neto Kadu Niemayer próximo da placa dos nomes das vítimas JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

O material de divulgação traz ainda um depoimento do neto do arquiteto, Kadu Niemeyer: “Os desenhos dos pórticos e seus projetos foram feitos pelo Oscar e pelo seu arquiteto de confiança, Jair Valera, que o pensaram inicialmente para a prefeitura de Niterói, o que não chegou a ser concluído. Agora, com essa parceria com Brumadinho, fizemos a parte final dos projetos e suas adequações para as entradas da cidade, que inaugura agora um obra inédita de meu avô. Vale destacar que foi o próprio Jair Valera o responsável pelas obras, preservando tudo aquilo que ele e meu avô pensaram inicialmente para o projeto”.

O projeto de instalação dos pórticos, idealizado pelo Instituto Arte Brasil, é fruto da parceria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba com o Ministério Público do Trabalho, apoio da Prefeitura Municipal de Brumadinho, da Associação dos Familiares de Vítimas Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão de Brumadinho (Avabrum) e do Instituto Oscar Niemeyer, detentor dos direitos e do acervo do arquiteto.