O calorão deve dar uma trégua aos mineiros ao longo da próxima semana. Após dias de altas temperaturas, a chuva deve chegar a todo o estado a partir de quarta-feira (20/12), diminuir as medições nos termômetros e, enfim, dar início à temporada chuvosa. Em Belo Horizonte, as máximas devem ficar abaixo dos 30° C.

Embora não se compare com a onda de calor de novembro, quase todo o país sofreu com as altas temperaturas na primeira metade deste mês. Neste domingo (17/12), porém, se encerra o alerta de risco de saúde emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido ao tempo quente.

Minas Gerais esteve, nos últimos dias, sob uma massa de ar de alta pressão, que tem como característica os ventos soprando de cima para baixo, o que dificulta a formação de nuvens e bloqueia a chegada de frentes frias. O meteorologista e diretor regional do portal Climatempo, Ruibran dos Reis, explica que o cenário deve começar a mudar a partir da convergência de duas massas de baixa pressão no litoral baiano.

“Ao longo da semana, a pressão atmosférica começa a cair no litoral da Bahia e tem uma massa de baixa pressão atuando no norte da Argentina, Paraguai e pegando parte do Mato Grosso do Sul e da Bolívia. Essa baixa pressão vai se intensificar a partir de terça-feira (19/12) e, com isso, vai haver o que chamamos de convergência de umidade. Essas chuvas vão começar na Bahia e descer pelo Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. A partir de quarta-feira (20/12) ela já chega ao litoral do Espírito Santo e gera nuvens nos vales do Mucuri e do Rio Doce. Mesmo em Belo Horizonte, na tarde de quarta, já podemos ter chuvas. Esse cenário deve se espalhar daí para o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata”, apontou o especialista à reportagem.

Ainda segundo Ruibran, a tendência é que a baixa pressão atmosférica e as chuvas sejam a tônica do tempo em Minas Gerais até o fim do ano. A notícia é um alívio para a porção mais ao norte do estado, onde, de fato, houve um cenário característico de uma onda de calor nos últimos dias. A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, destaca que, em algumas regiões do estado, as altas temperaturas por períodos prolongados já se estendem por mais tempo.

“As temperaturas devem seguir altas no Vale do Jequitinhonha, Noroeste, Norte e Triângulo, mas, na quarta-feira, a média do estado deve cair para 36º C. Temperaturas 5º C acima da média por mais de três dias configuram uma onda de calor e essas regiões já estão apresentando quadros desse tipo desde 8 de dezembro. Ter temperaturas de 40ºC em Minas em dezembro é quase surreal. Esses números são mais comuns no final de setembro e início de outubro e caem no fim do ano pela chegada das chuvas. Acontece que, neste ano, a temporada chuvosa ainda não começou, de fato”, destacou a meteorologista.

A especialista ressalta que a segunda-feira (18/12) ainda será de calor intenso nas partes setentrionais do estado. Segundo Fernandes, a semana começa com máximas de 40º C no Norte de Minas, 39ºC no Noroeste e Vale do Jequitinhonha e 38º C no Triângulo Mineiro.

Primavera seca, verão chuvoso

Um dos fatores que pode explicar a primavera seca é o El Niño, aponta a meteorologista. Ela destaca que, em anos de ocorrência do fenômeno, não há o estabelecimento de um canal de umidade entre a Amazônia, o Brasil central e o Sudeste. Ainda assim, a estação é marcada por pancadas de chuva no fim da tarde em quase todos os dias, o que ainda não foi verificado em Minas e na capital do estado em 2023.

“Normalmente, em anos de El Niño, acontecem essas pancadas na primavera e, quando chega em janeiro, fevereiro, a gente tem uma ausência de chuva por vários dias. O que nós chamamos de ‘veranico’ aqui na região Sudeste. Esse ano está muito diferente, a estação chuvosa praticamente ainda não se estabeleceu. A expectativa é que essa primavera seca seja seguida por um verão chuvoso. Há estudos que mostram que um sinal da anomalia, se temos uma primavera seca em anos de El Niño, temos um verão chuvoso e vice-versa. É nossa expectativa, porque, se não acontecer, a gente vai ter um problema hídrico sério no ano que vem”, alerta Fernandes.

As chuvas previstas para a semana anunciam a chegada da nova estação. O verão no hemisfério sul começa na próxima sexta-feira (22/12) e vai até 20 de março do próximo ano.

Como fica o tempo na capital

Como já destacado pelos meteorologistas, os termômetros de Belo Horizonte ainda devem chegar à casa dos 30ºC nos primeiros dias da semana, segundo o Inmet.

Na segunda-feira, a mínima deve ser de 17º C, enquanto a máxima chega aos 31º C. O céu deve ficar encoberto por nuvens e há chance de chuva isolada. Na terça, a chance de precipitação se repete. No momento mais frio do dia, os termômetros devem marcar 17º C e, no mais quente, 30º C.

Na quarta-feira, o céu terá muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve chegar a 28 º C e a mínima prevista é de 18º C. Na quinta-feira, a máxima segue em 28º C e a mínima sobe para 19 º C. O tempo ficará nublado e com chance de pancadas de chuva e trovoadas.