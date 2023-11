A mulher não estava presa às ferragens e foi retirada do local com êxito

Uma grávida de gêmeos se envolveu em um acidente nesta terça-feira (28/11), no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. A mulher estava conduzindo um veículo que colidiu com um ônibus no cruzamento das ruas Sabinópolis e Três Pontas. Ela foi retirada do local e encaminhada pelo Samu ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais (CPMMG), a grávida, de 30 anos, foi retirada pela equipe do interior do veículo e não estava presa às ferragens. O estado de saúde da mulher é desconhecido.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa