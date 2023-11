O motorista da carreta que teria provocado o engavetamento na BR-381 nessa segunda-feira (27/11) prestou depoimento na delegacia de Polícia Civil de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde desta terça-feira (28/11). Informações preliminares dão conta que o homem fugiu do local do acidente. No entanto, seu advogado negou e afirmou que o cliente teria saído do carro “pedindo por ajuda”.

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida na batida. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. No momento, o trânsito estava lento em decorrência de uma carreta que transportava carga especial. Em determinado momento, um veículo que transportava minério desceu a rodovia e colidiu na lateral de outros carros.

De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos. Todas as vítimas que morreram eram ocupantes dos carros.

O motorista, por meio de seu advogado, explicou que está acostumado a passar pelo trecho e que transportava uma carga de mais de 20 toneladas. Ele afirmou que sabia que a rodovia estava em obras e que estava sinalizado, no entanto, não havia qualquer informação na pista sobre o tráfego parado.

“Ele falou que não estava em alta velocidade e nem que o freio tenha acabado. Mas depois de fazer a curva, deparou-se com o trânsito parado e que pisou no freio. Só que, com o peso que carregava, mais de 20 toneladas, é quase impossível parar imediatamente. Isso é um agravante”, conta o advogado.

Até o momento não há informações se o motorista será preso ou não. Para seu defensor, não há motivo para a detenção. Depois do engavetamento, o homem teria sido “resgatado” pelo dono da empresa em que trabalha e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé, onde foi atendido.

Vítimas

Dentre os seis óbitos, duas vítimas estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé, no Sul de Minas. Em suas redes sociais, a Prefeitura de Guaxupé confirmou que uma das vítimas era funcionária da administração pública. Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos, era motorista e levava Arivaldo Pereira da Silva, a vítima que sobreviveu e está em estado grave, e Edneia Aparecida dos Reis, para consultar em BH.

Segundo o poder municipal, Jacinto Júnior era “muito querido entre os funcionários”, e todos lamentaram a perda. Ainda não há confirmação de quanto tempo ele serviu na Prefeitura de Guaxupé. O executivo afirma que faz viagens diárias para transporte de pacientes com condições graves, como tratamento de câncer e procedimentos não realizados no interior do estado. A estrada, porém, “é perigosa e cheia de caminhões e ônibus”, como destacou o poder municipal.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as outras quatro vítimas estavam todas no segundo carro que foi prensado pelas carretas. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que se trata de um homem, duas mulheres e uma adolescente. Todos os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Betim, também na Grande BH, onde serão submetidos a exames.