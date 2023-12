Treze homens foram presos, na tarde deste sábado (30/12), próximo de Campos Altos, no Alto Parnaíba, suspeito de extração ilegal de cascalho. As prisões foram realizadas pela Polícia Militar Ambiental.

O grupo já era monitorado pela PM há algumas semanas. Nesta tarde, após receberem denúncias, os policiais se deslocaram até uma fazenda nas margens da BR-354. Após serem abordados, foi constatado que eles não tinham licença para praticar a extração no local.

Ao todo, treze homens foram presos em flagrante e doze veículos apreendidos. A soma de todo o material apreendido durante a ação pode ultrapassar os R$ 500 mil.

Aos policiais, os suspeitos não quiseram falar se praticavam a extração já há mais tempo e não deram informações sobre como atuavam na região.

O tenente Wesley Costa, que comandou a operação, alertou para os riscos que esse tipo de extração ilegal pode levar para o meio ambiente. “Esse tipo de atividade causa um desequilíbrio no meio ambiente local, causando impacto na fauna, flora e também dificuldade de regeneração e sustentabilidade do solo. É uma degradação do meio ambiente e atrapalha em diversos outros setores”, explicou.

Todos os suspeitos foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Federal, junto do material apreendido.