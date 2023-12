Um homem, de 58 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado na tarde deste sábado (30/12), na MG-424, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro Ford Del Rey Belina seguia na rodovia em alta velocidade quando, na altura do km 2, atropelou o transeunte, que ficou em cima do carro após o impacto.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, o homem, com sinais de embriaguez, atravessou a MG-424 fora da passarela.

O homem estava desacordado e com sangramento abundante. O helicóptero dos bombeiros foi acionado para encaminhar a vítima para o Hospital João XXIII.

No momento, a pista sentido Belo Horizonte está interditada para atendimento à ocorrência.

A Polícia Militar está no local e a ocorrência segue em andamento.