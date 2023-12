Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido depois de fugir de uma blitz policial na noite desta sexta-feira (29/12). A perseguição que começou na Praça Zulmira Campos, no Bairro Parque Durval de Passos, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou no Bairro Lindeia, na Região do Barreiro, na capital. Depois de colidir com quatro veículos, o homem foi preso e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem, também na Grande BH.

Leia: Motorista do Porsche é solto usando tornozeleira

A ocorrência aconteceu por volta das 22h. Ao avistar a blitz, que estava na Rua Cel. Durval de Barros, o motociclista realizou uma manobra brusca, passando por cima do passeio, para tentar fugir do local. Ele foi seguido por policiais.

Ao chegar à Rua Horácio Barros, a pouco mais de 1 quilômetro do local da blitz, o motoqueiro colidiu com um carro. Mesmo com o veículo danificado, ele continuou em alta velocidade e acabou batendo em outra moto e um segundo carro.

Destinado a fugir do local, o homem não parou, entrou na contramão e acabou indo de encontro a um ônibus metropolitano. Com o impacto, ele foi arremessado por 20 metros. Devido aos ferimentos, o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem. Ele teve o pé esquerdo dilacerado e diversas escoriações pelo corpo.

Após passar por procedimento cirúrgico, o homem informou aos militares que fugiu da blitz por não ter carteira de motorista. Conforme o boletim de ocorrência, ele possui cinco passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso, mas segue internado na unidade médica.