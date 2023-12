Os preços de entrada para o Jardim Zoológico e Botânico de Belo Horizonte, na Pampulha, terão aumento já no primeiro dia de janeiro. Em portaria publicada neste sábado (30/12) no Diário Oficial do Município (DOM), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou as mudanças nos valores.

Anteriormente, quem visitava o local de terça-feira a sexta-feira pagava R$ 6,15 de entrada. Agora, o valor subiu para R$ 6,40. O mesmo acontece aos sábados, cujos bilhetes passaram para R$ 8,05. Já quem quiser conhecer o zoológico aos domingos e feriados terá que pagar R$ 13.

O reajuste também acontece para o Aquário do Rio São Francisco, que fica nas dependências do Zoológico, passando de R$ 9,30 para R$ 9,70. A PBH lembra que o acesso ao aquário “deve ser pago a parte, de forma adicional ao ingresso do Zoo, por quem desejar visitar”.

A entrada de veículos no estacionamento do zoológico vai ficar mais cara. De terça a sábado, motos agora pagam R$ 8,05 e veículos de até sete passageiros R$ 16,30. Nos domingos e feriados os valores são de R$ 16,30 e R$ 32,95 respectivamente.

Outros valores, como o aluguel dos espaços para ações promocionais, fotografia e eventos também sofreram reajuste. Você pode conferir a portaria clicando aqui.

A reportagem entrou em contato com a PBH e aguarda retorno.