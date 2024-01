A Polícia Civil de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, investiga um encontro de cadáver, às margens da BR-259, na altura do quilômetro 168. O corpo, provavelmente de uma mulher, já se encontrava em adiantado estado de decomposição.

O corpo, segundo patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária, estava numa vala, vestido apenas com roupas íntimas, calcinha e sutiã. Num dos braços e numa das pernas, haviam tatuagens.

Na tatuagem do braço direito, podia-se ler o nome Taynara. Na panturrilha direita, o escudo do Atlético. O corpo foi encaminhado para o IML de Governador Valadares.