Mais um bloco anunciou que não vai desfilar no Carnaval 2024 em Belo Horizonte. O bloco da vez é a Masterplano, que divulgou a informação nessa quarta-feira (3/1), em redes sociais.

Segundo o bloco, o motivo principal foi a falta de recursos financeiros para a infraestrutura, segurança, divulgação e artistas. “É importante destacar que a Masterplano é um coletivo independente que não possui quaisquer tipos de patrocínios contínuos, públicos ou privados, o que se torna um entrave para a viabilização financeira de um trio elétrico ou festa similar gratuita”, afirmam.

Na nota, eles dizem estar abertos a construir parcerias que os ajudem a viabilizar a participação do bloco neste Carnaval. “Seguimos nos reunindo com a PBH com esperança de que novas alternativas de financiamento privado surjam. Com isso, marcas que estejam dispostas a patrocinar um carnaval de diversidade e impacto como o da Masterplano, entrem em contato conosco”, diz.

Para quem estiver interessado e queira ajudar o grupo, o email é: mstrplano@gmail.com. O bloco ressalta que se inscreveu no edital de financiamento de blocos para o carnaval deste ano, porém infelizmente, não foram contemplados com a classificação, pois apenas 50 blocos foram selecionados pela Prefeitura.

A Masterplano lembra que o Carnaval de 2023 foi feito com recursos próprios, sem patrocínios ou financiamento público ou privado. Ao todo, o bloco reuniu mais de 20 mil pessoas pela ruas do Centro de BH no ano passado.

Eles existem desde 2015, mas no carnaval começaram em 2016. O formato variou ao longo dos anos, já tiveram trio elétrico por duas vezes, festa na rua quatro vezes e outras festas fechadas pagas, com venda de ingressos. "A Master hoje é a principal manifestação eletrônica no carnaval de BH", afirmam

Outros blocos desistiram

O Bloco Faraó anunciou em dezembro que não vai desfilar no Carnaval de Belo Horizonte de 2024. Organizadores do coletivo, que chega a arrastar 300 mil foliões pelas ruas da capital mineira, dizem que, por causa das dificuldades financeiras, vão aproveitar o ano que vem para uma pausa estratégica. O plano é retornar para a folia belo-horizontina em 2025.

Um dos maiores – e mais plurais – blocos do carnaval de Belo Horizonte, o Garotas Solteiras anunciou no início de novembro que não irá desfilar em 2024. De acordo com um vídeo publicado pelos organizadores, o bloco cresceu muito – tendo recebido mais de 400 mil pessoas no cortejo de 2023 –, o que gerou certa preocupação, e, por isso, será feita uma pausa para planejar melhor a logística e a estrutura do bloco.