O Ensaio Geral acontecerá das 10h às 20h na Avenida dos Andradas, 4000, no Bairro Pompeia

Os foliões de Belo Horizonte terão uma prévia do carnaval na segunda semana de janeiro. Com um “Ensaio Geral” marcado para os dias 13 e 14 (sábado e domingo), 24 blocos de rua vão se apresentar para testar o novo sistema de som da festa na capital mineira.

Pela primeira vez, o Governo do Estado vai investir na folia, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Cemig. Serão cerca de R$ 4,5 milhões destinados a uma sonorização com equipamentos em pontos estratégicos das ruas. A ideia é que as caixas de som reproduzam, em tempo real, a música dos blocos.

O anúncio do Ensaio Geral foi feito durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (4/1). A festa acontecerá das 10h às 20h na Avenida dos Andradas, 4000, no Bairro Pompéia, região Leste de BH. Oito grandes blocos de BH foram convidados para a festa, sendo que eles chamarão mais dois grupos. Assim, o fim de semana fechará a programação com 24 blocos.





A instalação dos amplificadores de som será realizada nas avenidas dos Andradas e Amazonas.

Os oito convidados para o teste são:

Angola Janga Baianas Ozadas Bloco da Esquina Então Brilha Havayanas Usadas Seu Vizinho Truck do Desejo Volta Belchior

O período oficial do Carnaval de Belo Horizonte acontecerá entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro.

Turismo



Em 2023, a folia de BH teve cerca de 5 milhões de pessoas, em aproximadamente 500 blocos. Para a economia, o movimento gerou R$ 720 milhões, de acordo com levantamento divulgado pela Belotur.

Neste ano, a expectativa é que 5,5 milhões de pessoas estejam nas ruas- entre moradores e turistas. Além disso, são esperados R$ 900 milhões na economia de BH, com geração de 24 mil empregos temporários.

Carnaval da Liberdade



Em segunda edição neste ano, o Carnaval da Liberdade terá patrocínio da Cemig, que abriu um edital de R$ 5 milhões para projetos artísticos com temática carnavalesca aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



Trio Elétrico de BH?

Segundo o presidente da Liga Santa Tereza Independente, Kerison Lopes, BH terá um trio elétrico próprio a partir de 2025, com as características do carnaval mineiro. “BH não tem nenhum trio elétrico. Então, precisamos trazer de outros estados, o que eleva muito o preço. Nosso objetivo é que a experiência de sonorização se estenda em outras avenidas nos próximos anos. Nosso modelo de carnaval não tem em outros lugares", explica.

"Queremos construir nosso modelo de trio, o ‘Trem Elétrico'. Ele terá a característica do nosso carnaval, com bateria e banda. Queremos um som de qualidade à altura da nossa folia".

As adaptações do Trem Elétrico incluem espaço para a imprensa fazer a cobertura da folia e interação entre membros da bateria e banda.

Para o Ensaio Geral, um trio elétrico foi trazido da Bahia e adaptado para atender a demanda do carnaval mineiro, com interação entre banda e bateria.