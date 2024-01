Helicóptero partiu de condomínio em Escarpas do Lago e teria voado por menos de 1 minuto antes de cair no Lago de Furnas

Um dos passageiros sobreviventes da queda do helicóptero no Lago de Furnas, em Capitólio, na Região Centro-Oeste de Minas, na última terça-feira (2/1), foi transferido para o Hospital Madre Tereza, na Região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela unidade.

Leonardo Resende Silva Vitorino, de 28 anos, não teve seu estado de saúde informado pela administração do hospital. Ele estava internado no interior do estado e foi transferido para a capital.

A aeronave, de modelo EC 120 B, fabricado em 2009, caiu no Lago de Furnas na manhã de terça-feira (2/1). Ela foi fretada para realizar um serviço de transporte e, também, outros trabalhos. Este seria o primeiro voo do dia do helicóptero, e a queda ocorreu no momento em que decolava.

Um dos quatro passageiros ficou preso na aeronave e morreu na queda. Outras duas vítimas, além de Leonardo, foram resgatadas e receberam atendimento médico.

O piloto foi socorrido por terceiros. Uma pessoa foi levada para atendimento pelo Samu, e outra, transportada pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Um especialista em aviação consultado pela reportagem do Estado de Minas afirmou que as imagens do acidente sugerem que a aeronave fez uma manobra chamada "autorrotação", quando há falha do motor.