Um dos quatro passageiros do helicóptero que caiu no Lago de Furnas morreu no acidente. A queda foi em Capitólio, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (2/1).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estão no local.

Três vítimas foram resgatadas e receberam atendimento médico. Uma pessoa ficou submersa e, segundo as primeiras informações, é a que morreu.

O piloto foi socorrido por terceiros. Uma pessoa foi levada para atendimento pelo Samu e outra foi transportada pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Um especialista em aviação consultado pela reportagem do Estado de Minas afirmou que as imagens do acidente sugerem que a aeronave fez uma manobra chamada "auto-rotação", quando há falha do motor.

A aeronave é um helicóptero modelo EC 120 B, fabricado em 2009, para quatro passageiros.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave em Capitólio.