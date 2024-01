Uma mulher, de 31 anos, perdeu parte da perna direita em um acidente de trabalho em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, na manhã desta quinta-feira (4/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava em um abatedouro de aves. Ela teria caído dentro de uma máquina de processamento de gelo e perdido parte do membro inferior, abaixo do joelho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também auxiliou na ocorrência. A mulher estava em um local de difícil acesso, o que complicou no resgate. Ela foi estabilizada e encaminhada para um hospital da cidade.