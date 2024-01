Após viralizar um vídeo mostrando um suposto golpe no pagamento do IPVA em Minas Gerais, o Governo do Estado negou que a fraude esteja sendo aplicada neste ano.

O vídeo em questão mostra o pagamento sendo feito por meio de um site falso da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG). Os passos são feitos de forma semelhante ao original e até o site é marcado como “seguro” pelo navegador. Mas, ao finalizar o pagamento, aparece uma opção para que ele seja feito via pix, com um suposto desconto.

Em nota, a pasta voltou a confirmar que o golpe não está sendo aplicado neste ano e que o vídeo é de 2023. De acordo com a SEF–MG, no último ano, cerca de 300 manifestações de cidadãos denunciando golpes foram recebidas. Naquela ocasião, os registros foram encaminhados à Polícia Civil e ao Ministério Público, que conseguiram a retirada dos sites do ar.

“Para 2024, os órgãos do Estado estão monitorando continuamente os sites de busca para identificar páginas falsas e solicitar a sua retirada”, diz o comunicado.

Como efetuar o pagamento

O pagamento – em cota única (com desconto de 3%) ou parcelado em até três vezes – deve ser efetuado diretamente nos terminais de autoatendimento dos bancos autorizados (Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Mais BB e Santander) e casas lotéricas bastando informar o número do Renavam.

O IPVA pode ser pago via Pix, bastando ao contribuinte ter conta em qualquer instituição financeira ou banco digital (as chamadas fintechs).

Para gerar o QR Code, o contribuinte deve acessar www.fazenda.mg.gov.br e, na área do IPVA, escolher a opção emissão da Guia do IPVA.

Apesar de os valores estarem disponíveis para consulta, só será possível pagar o imposto a partir de primeiro de janeiro.

Taxa de Licenciamento

Os motoristas devem ficar atentos à data de vencimento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 39,36. O tributo deve ser pago até 31 de março de 2024, independentemente da placa do veículo.

Assim como o IPVA, a TRLAV também pode ser paga via Pix ou diretamente nos terminais de autoatendimento, ou guichês dos agentes arrecadadores, bastando informar o número do Renavam.

Cronograma de vencimento do IPVA – primeira parcela ou taxa única

Até 15 de janeiro (veículos com finais de placa 1 e 2)

16 de janeiro (finais 3 e 4)

17 de janeiro (finais 5 e 6)

18 de janeiro (finais 7 e 8)

19 de janeiro (veículos com finais de placa 9 e 0).