O muro de uma obra desabou na noite dessa quinta-feira (4/1) e atingiu quatro imóveis e um restaurante, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Todos os locais atingidos foram parcialmente interditados pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

Um prédio estava sendo construído no local. A obra teria começado há cerca de seis meses. Durante a manhã dessa quinta, as casas próximas à construção começaram a apresentar rachaduras. Horas depois, as aberturas aumentaram até desmoronar durante a noite. Quatro casas e um restaurante foram danificados.

A mãe da empresária Mônica Roberti teve parte da casa atingida. O jardim e um quarto do imóvel foram completamente destruídos. O resto da residência foi interditada pela Defesa Civil. “Ontem (quinta) começamos a ver rachaduras em um dos quartos, que dá direto com o muro da construção. Acompanhamos, tiramos fotos e marcamos. Toda hora, eles caíam. Vimos que o muro do restaurante ao lado começou a trincar. O engenheiro e proprietário da construtora vieram, olharam, tentaram algumas coisas. A Defesa Civil interditou parte da casa à tarde. Chegou a noite, por volta das 21h, deu um barulhão, e tudo desabou. O quarto de costura, o jardim, o restaurante ao lado também foi atingido”, disse.

Mônica conta que sua mãe mora na casa há 56 anos e que hoje é seu aniversário. Agora, ela irá se mudar para outro lugar até que esteja seguro retornar para a residência. “Além do material, existe a parte sentimental. Minha mãe mora há 56 anos no lugar, hoje é aniversário dela e recebeu esse presente. Meu pai viveu 91 anos ali, a casa tem toda uma história”, finalizou.

Quem mais foi afetado pelo desabamento foi Ednardo Augusto, de 39 anos. Ele é dono do restaurante que foi interditado pela prefeitura. Ele conta que teve um prejuízo superior a R$ 100 mil. “Perdi forno, câmara frigorífica, freezer, forno elétrico e outras mercadorias. Além disso, perdi um espaço para quase 50 pessoas no restaurante, que ficava em uma varanda e ficou danificada”, contou.

“Além de não poder trabalhar, quando voltar a trabalhar, não vou ter o mesmo espaço”, completou o empresário

João Coimbra Marinho mora em um prédio ao lado. Ele conta que uma das casas atingidas é de sua mãe, que também aluga os fundos do imóvel para duas pessoas. Os quartos foram destruídos pelo desabamento, e, por sorte, ninguém se feriu. "Moramos no prédio ao lado que parece que está seguro. Minha mãe aluga uma das casas e tem um rapaz que mora no fundo. O rapaz ficou desalojado. Ele teve muita sorte, é o quarto que perdeu a fundação. Por sorte, não aconteceu nada com ele. A construtora está fazendo adaptação na casa para ele ficar", disse.



Em nota, a Defesa Civil informou que esteve no local nessa quinta e nesta sexta (5/1). Ao todo, cinco imóveis foram atingidos e receberam a vistoria dos técnicos. As áreas afetadas foram interditadas até que haja segurança para o retorno dos moradores. “Os responsáveis pelos imóveis e obra foram orientados e notificados quantos aos riscos e a providenciar uma avaliação técnica especializada, visando identificar e sanar as causas dos problemas, providenciar reforço e/ou reparações, adotar medidas de autoproteção, monitoramento das manifestações patológicas, bem como zelar permanentemente pelas condições de conservação, estabilidade, segurança e salubridade do imóvel”, diz o comunicado.