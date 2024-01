Dois moradores estavam no imóvel durante a queda do muro feito de forma irregular

Um vídeo que circula nas redes sociais de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, mostra a queda de um muro de contenção de aproximadamente 10 metros de comprimento. O deslizamento de terra que ocasionou a derrubada do muro aconteceu nessa quinta-feira (4/1), após a Defesa Civil de Mariana ter solicitado a retirada dos moradores e ter notificado a proprietária do imóvel sobre a construção em área irregular.





A Defesa Civil de Mariana afirma que, durante o impacto da queda do mudo de contenção, os dois moradores ainda estavam no imóvel e não ficaram feridos. Depois do susto foram retirados da casa e estão em residências de parentes.



Chuvas em Mariana



“O imóvel não foi construído em uma área de risco, mas o proprietário foi informado do risco de deslizamento há 15 dias devido à escavação feita para a construção do muro”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Mariana, Welbert Stopa.A Defesa Civil municipal também afirma que a construção foi feita de forma irregular, sem autorização dos órgãos públicos e sem acompanhamento de responsável técnico.

A Defesa Civil de Mariana emitiu um alerta de chuvas, recomendou atenção redobrada aos moradores de áreas de risco da cidade até o próximo domingo (7/1) e ampliou o monitoramento nos bairros São Gonçalo, Rosário, Santa Rita de Cássia, Santa Clara, Mata D’Ouro e Morada do Sol.



Os distritos mais vulneráveis aos impactos das chuvas, segundo a Defesa Civil, são Bandeirantes, Furquim, Cachoeira do Brumado, Monsenhor Horta, Barroca e Passagem de Mariana.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até segunda-feira (8/1) a previsão do tempo na cidade histórica é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.